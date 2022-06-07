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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. إدراج أسهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات رسميا بالبورصة

الكويت
الكويت

  

قرع رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، علي الغانم جرس تداول البورصة الكويتية بحضور مسؤولي الشركة إيذاناً بإدراج أسهم الشركة رسمياً بالسوق الأول، وذلك بحضور مسؤولي البورصة وشركة الاستثمارات الوطنية والمقاصة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة أولاد علي الغانم للسيارات فهد علي الغانم أن إدراج الشركة في بورصة الكويت ( السوق الأول ) يعد تتويجاً لنجاحات الشركة.

وأكد على هامش قرع جرس البورصة بمناسبة بدء تداول أسهم الشركة رسمياً أن تغطية الاكتتاب بالأسهم المطروحة 11 ضعفاً يعكس ثقة المساهمين والأوساط الاستثمارية من أفراد وشركات ومؤسسات، بل ويمثل أبلغ رد على من كان يشكك في العملية وما تمثله من فرصة استثمارية ذات جدوى للسوق عامة، لافتاً إلى أن العملية تمت دون الموافقة على مشاركة أي مؤسسة حكومية في العملية
 

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