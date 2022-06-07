خطة النواب تكشف سبب تراجع الاحتياطي النقدي.. وتؤكد: ليس مقلقا

قالت النائبة ميرفت اليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سبب تراجع الاحتياطي النقدي يعود إلى سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال مايو 2022، ومنها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى.

وأشارت "اليكسان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن تراجع الاحتياطي النقدي، ليس مرتبطًا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لأن مصر لديها احتياطي نقدي جيد، خاصة في ظل الظروف الحالية، وقد تم استغلاله في سداد مديونات الدولة، وهو الهدف الرئيسي من الاحتياطي النقدي، لقياس مدى قدرة الدولة على سداد مديونياتها.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب إلى أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نهاية شهر مايو 2022 نحو 35.495 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية ابريل 2022، وهذه نسبة ليست مقلقة، خاصة في ظل ما يعاني العالم من تحديات اقتصادية جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن، أمس، عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.63 مليار دولار ليسجل 35.495 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

ويعد هذا الانخفاض هو الثاني من نوعه في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر منذ نشوب الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد فترة طويلة شهد خلالها الاحتياطي المصري زيادات متتالية.