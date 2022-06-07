تقدير أعمار الأثار بدورة استخدامات التقنيات النووية في الدارسات الأثرية

في إطار تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة عن " استخدامات التقنيات النووية في الدارسات الأثرية" والتي تعقد في الفترة من 5/6/2022 إلى 9/6/2022 بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر والتي تنظمها هيئة الطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية.

استمرت فعاليات اليوم الثاني من الدورة بمحاضرات علمية متميزة حيث ألقى المحاضرة الأولى الدكتور / عبد الفتاح هلال – المنسق الوطني للدورة وكان عنوانها استخدام مطياف الكتلة من نوعية البلازما المستحدثة في الدراسات الأثرية، والمحاضرة الثانية كانت عن طرق تقدير أعمار الآثار باستخدام الطيف الكتلي والقاها الاستاذ الدكتور/ أحمد رشاد – الاستاذ بمركز البحوث النووية حيث أوضح أهم التطبيقات التي يستخدم فيها جهاز مطياف الكتلة والموجود بالمعمل المركزي بمركز البحوث النووية بأنشاص وهى التطبيقات الجيولوجية والتي يتم فيها تحديد العمر للعينات الجيولوجية المختلفة وكذلك عمر الآثار وذلك عن طريق معرفة النسب النظائرية ويستفاد من هذه العملية في تقدير عمر الآثار.

كما قدم الدكتور/ حسين مرعي الاستاذ المساعد بقسم ترميم الآثار- كلية الآثار - جامعة القاهرة محاضرة علمية متميزة عن تكنولوجيا المواد الملونة عند المصري القديم حيث أستعرض أنواع الألوان الطبيعية ومصادرها الطبيعية و المستخدمة عند المصري القديم

حيث كان يتم استخدام الاحجار الطبيعية واستعرض أمثلة لأنواع الالوان المستخدمة على مر التاريخ المصري القديم مثل الرسوم والفنون الصخرية الموجودة في كهوف هضبة الجلف الكبير والذي يصل عمرها لحوالي ٣٧ الف سنة، وكذلك استعرض الألوان المستخدمة في الكثير من المقابر الفرعونية على مر العصور مثل مقبرة نب آمون ومقبرة توت عنخ أمون بالأقصر. كما أوضح بأن المصري القديم قد قام باكتشاف واستخدام الألوان الصناعية مثل الأصفر الملكي والمستخدم في المقابر الملكية بالأقصر، وكذلك اللون الأزرق المصري والذي يتكون من الرمال (كوارتز) والموجود فى الصخور الرسوبية بوادى النيل، ومادة النحاس والمتوافر فى الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، والحجر الجيري و ملح وادي النطرون وقد قام المصري القديم بخلط هذه المواد عند درجات حرارة تتراوح من 850 ألى 1000 درجة مئوية لأنتاج اللون الأزرق، كما أستعرض انواع الأدوات المستخدمة في التلوين عند المصري القديم.

وقد صرح الدكتور/ عبد الفتاح هلال المنسق الوطني للدورة بأن فاعليات الدورة التدريبية ستستمر على مدار الثلاثة أيام القادمة بمحاضرات علمية يلقيها مجموعة متميزة من علماء الهيئة ووزارة الآثار وكلية الآثار بجامعة القاهرة.

وقد صرح الدكتور / ضو مصباح - المشرف على أدارة الشئون العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية بأن الدورة تشمل محاضرات علمية متميزة تقدم لأول مرة وهي تهدف إلى تعريف المشاركين من الدول العربية بأحدث التقنيات المتقدمة في ترميم وحماية الآثار وكذلك استخدام التقنيات النووية في مجالات الآثار المختلفة وذلك بهدف دعم التعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال الهام.



IMG-20220607-WA0005

IMG-20220607-WA0003

IMG-20220607-WA0002

IMG-20220607-WA0001