التشديد على اشتراطات الملاحة البحرية وتوافر وسائل الإنقاذ بالمعديات النهرية برشيد

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من عقبات مع الأعمال اليومية فى شتى القطاعات.

أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد عن متابعة المعديات النهرية والتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة البحرية وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة.

- رش ومكافحة الباعوض والحشرات الطائرة بنطاق المدينة.

_ متابعة جهود رفع كفاءة الإنارة العامة والطرق بشوارع رشيد.

- متابعة أعمال ري ونظافة وتقليم للأشجار من خلال فريق العمل بإدارة الحدائق.

- رفع ١٧٠ طن تراكمات خلال حملات النظافة اليومية.

- رفع ٢٢ حالة إشغال طريق بشوارع المدينة.

هذا وقد أكد اللواء المحافظ على إستمرار العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة إحتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية.