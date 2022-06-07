سلطات خيرسون الأوكرانية تعلن افتتاح أول بنك روسي في المنطقة

أعلنت سلطات خيرسون الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أول بنك روسي في المنطقة بدأ العمل في المدينة التي تحتلها روسيا.

وأشارت إدارة خيرسون أيضا إلى أنه سيكون من الممكن فتح حساب شخصي في غضون شهر ونصف، مع توقف جميع البنوك الأوكرانية الحالية عن العمل.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الانفصالية والموالية لروسيا، في منطقة خيرسون الأوكرانية، كيريل ستريموسوف، أنه "يبدأ البنك اروسي فعليا عمله هذا الأسبوع".

وكان ستريموسوف قد أعلن، في وقت سابق، أن سلطات منطقة خيرسون الأوكرانية تعتزم في المستقبل القريب البدء في عملية الانضمام إلى روسيا.

وقال : "تعتزم منطقة خيرسون أن تصبح جزءًا من روسيا في المستقبل القريب".

وقد أبلغ المسئولون الأوكرانيون عن انقطاع جميع الاتصالات في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، إنه حدث تدخل غير محدد من قبل القوات الروسية، وأن المعدات تم إيقاف تشغيلها وفصل الكابلات.

وأضافت أن "سكان المنطقة يعانون حاليًا من انقطاع اتصالات الهاتف المحمول الأوكرانية والوصول إلى الإنترنت، فضلاً عن عدم وجود أي وسيلة لإجراء مكالمات هاتفية محلية ودولية".

وفي 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وتم توقيع معاهدات الصداقة والتعاون مع قادتهما.

في 24 فبراير، أعلن بوتين أنه، استجابة لنداء من قادة جمهوريات دونباس، قرر إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان نزع السلاح ونزع النازية من البلاد.