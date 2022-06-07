عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات خيرسون الأوكرانية تعلن افتتاح أول بنك روسي في المنطقة

سلطات خيرسون الأوكرانية
سلطات خيرسون الأوكرانية تعلن افتتاح أول بنك روسي في المنطقة

أعلنت سلطات خيرسون الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أول بنك روسي في المنطقة بدأ العمل في المدينة التي تحتلها روسيا.

وأشارت إدارة خيرسون أيضا إلى أنه سيكون من الممكن فتح حساب شخصي في غضون شهر ونصف، مع توقف جميع البنوك الأوكرانية الحالية عن العمل.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الانفصالية والموالية لروسيا، في منطقة خيرسون الأوكرانية، كيريل ستريموسوف، أنه "يبدأ البنك اروسي فعليا عمله هذا الأسبوع".

وكان ستريموسوف قد أعلن، في وقت سابق، أن سلطات منطقة خيرسون الأوكرانية تعتزم في المستقبل القريب البدء في عملية الانضمام إلى روسيا.

وقال : "تعتزم منطقة خيرسون أن تصبح جزءًا من روسيا في المستقبل القريب".

وقد أبلغ المسئولون الأوكرانيون عن انقطاع جميع الاتصالات في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، إنه حدث تدخل غير محدد من قبل القوات الروسية، وأن المعدات تم إيقاف تشغيلها وفصل الكابلات.

وأضافت أن "سكان المنطقة يعانون حاليًا من انقطاع اتصالات الهاتف المحمول الأوكرانية والوصول إلى الإنترنت، فضلاً عن عدم وجود أي وسيلة لإجراء مكالمات هاتفية محلية ودولية".

وفي 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وتم توقيع معاهدات الصداقة والتعاون مع قادتهما.

في 24 فبراير، أعلن بوتين أنه، استجابة لنداء من قادة جمهوريات دونباس، قرر إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان نزع السلاح ونزع النازية من البلاد.

اخبار العالم اخبار العالم الآن خيرسون الأوكرانية أول بنك روسي في خيرسون اخبار العالم اليوم سلطات خيرسون الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

موضوعات متعلقة

القباج لـ أ ش أ : الوزارة حريصة على دعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.. و نعمل على إعداد تشريع يجرم الزواج المبكر.. و تحركات للتوسع في"اقتصاد الرعاية" بالشراكة مع الأمم المتحدة

تهيئة النفس لاستقبال رمضان .. 6 أمور اغتنمها من الآن

دعاء المطر الغزير .. 12 كلمة رددها يقضي الله حاجتك ويوسع رزقك

منها الحد الأدنى للمعاشات ومصروفات النقابة..رجائي عطية يعرض مشاكل المحامين ويعد بحلها

حديث الرسول عن الأم .. 19 حديثا تدل على جزاء برها

سعفان: افتتاح معرض منتجات لـ"الصم والبكم".. وتسليم 20 عقد عمل و22 كرسي متحرك لـ"قادرون باختلاف".. وتوزيع 400 كرتونة مواد غذائية و50 بطانية على الأرامل والمطلقات

دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أدعية ليلة النصف من شعبان..تحول حياتك لسعادة وترزقك من حيث لا تحتسب وتيسر أمورك

ترشيحاتنا

سيولة مرورية في معظم محاور القاهرة والجيزة.. تفاصيل

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ما هي فضائل شهر ذي القعدة؟.. إشارة من الله و3 فرص للنجاة

التعليم : مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة بسبب كورونا

سلطات خيرسون الأوكرانية تعلن افتتاح أول بنك روسي في المنطقة

الصحة تنظم زيارات إشرافية لمتابعة تنفيذ حملة تنظيم الأسرة خلال شهر يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ