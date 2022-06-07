انفوجراف.. مصالح الطفل الفضلى طبقا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة

نشر المجلس القومي للمرأة انفوجراف يشمل مصالح الطفل الفضلى طبقا لبنود اتفاقية حقوق الطفل فى الأمم المتحدة .

بنود اتفاقية حقوق الطفل



وقد أعلنت الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في الرعاية والمساعدة، وأن الطفل من حقه أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،فقد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الطفل لم يتجاوز الثامنة عشرة

المادة 2

1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب

المادة 3

1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهيته



المادة 4

تتخذ الدول التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 5

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين

المادة 6

1. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.

2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

المادة 7

1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في جنسية.

المادة 8

1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية.

المادة 9

1. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه إلا عندما تقرر السلطات المختصة.

2 تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

المادة 10

1. تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة.

المادة 11

1. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.



المادة 12

1. تكفل الدول للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل

2. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل

المادة 13

1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها مع بعض القيود وهى:

(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،

(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 14

1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وآذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.



المادة 15

1. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.



المادة 16

1. لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته.

المادة 17

تعترف الدول بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات



المادة 18

تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن آلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشترآة عن تربية الطفل ونموه



المادة 19

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال .

المادة 20

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

المادة 21

تضمن الدول التي تقر نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول.

المادة 22

تتخذ الدول التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية.

المادة 23

تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كريمة وآمنة.



المادة 24

تعترف الدول بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه.

المادة 25

تعترف الدول بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته.

المادة 26

تعترف الدول لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي.

المادة 27

تعترف الدول بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.

المادة 28

تعترف الدول بحق الطفل في التعليم.



المادة 29

توافق الدول على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:

(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،

(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

المادة 30

في الدول التي توجد فيها أقليات دينية أو لغوية لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات من الحق في أن يتمتع مثل بقية أفراد المجموعة بثقافته او بدينه.

المادة 31

تعترف الدول بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام.

المادة 32

تعترف الدول بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل.

المادة 33

تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل.

المادة 34

تتعهد الدول بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.

المادة 35

تتخذ الدول جميع التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض.



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