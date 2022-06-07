مايا مرسي تهنئ المحافظ منال عوض بعيد ميلادها

هنأت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتبت مايا مرسي " كل سنة وانت طيبة يا سيادة المحافظ الشاطرة الجدعة

الصديقة العزيزة الوفية والاخت الموجودة في كل الأوقات الحلوة والصعبة".



وأضافت “يا رب نجاح دائم وفرحة قلبك ونوره محفوظ بربنا وأحلام وأيام حلوة كتير في المستقبل بإذن الله”.

جدير بالذكر أن منال عوض ميخائيل هي المحافظ الحالي لمحافظة دمياط في مصر، وتُعد أول مسيحية قبطية تتولى منصب المحافظ وثانِ سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر.

كانت ميخائيل نائب محافظ الجيزة قبل أدائها اليمين الدستورية كمحافظ دمياط أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.