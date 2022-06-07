عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تأثير بلازما الضغط الجوي البارد على إلتئام الجروح.. رسالة ماجستير بعلوم سوهاج

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عرض نتائج رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد خلف عبد المجيد فواز المعيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم ، تحت عنوان "تأثير بلاما الضغط الجوي البارد على إلتئام الجروح لمريض السكري".

وذلك بقاعة سيمينار علوم بالحرم الجامعي القديم، بحضور كلا من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا  والبحوث، والدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم،  والدكتور فايز الحصري مدير معمل البلازما التطبيقية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، على أهمية دور الباحث في  تقديم العلم النافع للمجتمع، مشيداً بدور قطاع الدراسات العليا في تحسين مؤشرات البحث العلمي للجامعة و تحسين تصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية،  وحث  الباحثين على تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بالجامعة.

وأضاف الدكتور حسان النعماني،  أن الجامعة توفر كافة سبل الدعم للباحثين و تشجع النشر العلمي و تعمل على تطوير المجلات العلمية، والتبادل العلمي مع الجامعات الدولية على مستوى الأساتذة والهيئة المعاونة والطلاب.

وأوضح الدكتور حازم المشنب، أن الرسالة تهدف  إلى عمل جهاز بلازما لعلاج الجروح بالجامعة  والعمل على  إقتراح وضع آلية بيولوجية لكيفية تأثير البلازما علي سرعة عملية إلتئام جروح مرضي السكري.

صحة سوهاج: قدمنا الخدمات الأساسية ل5336 مواطنًا بوحدة الأسرة بالديابات خلال 3أشهر

يسكن الألم ويخفض نسبة السكر فى الدم .. 4 فوائد لورق الغار

وأشار  الباحث محمد خلف، إلى أنه خلال الرسالة تم  تكوين جهاز البلازما و دراسة خصائصه وإختيار الظروف المناسبة لعمل التجارب المعملية، إلى جانب دراسة تأثير البلازما علي الآلية البيولوجية لعملية توالد الأوعية الدموية (angiogenesis) و علي أحد عمليات موت الخلايا(pyroptosis)  وهو أول بحث علمي على المستوى العالمي لدراسة تأثير البلازما بهذه الآلية الجزئية.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر عرض النتائج، كلا من الدكتور الدرس خلف شكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع الأسبق،  الدكتور أحمد فكري عميد كلية العلوم الأسبق،
الدكتوره  منى فتوح رئيس قسم الميكروبيولوجي بكلية الطب.

الدكتور مصطفى عبدالرحيم الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور  فخر الدين لاشين بقسم علم الحيوان بكلية العلم،  وفاء المغربي مدير عام الدراسات العليا بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

سوهاج جامعه ماجستير المعيد العلوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

موضوعات متعلقة

الحد الفاصل.. مُزارع يتعدى على عامل خمسيني ب مطواة في سوهاج

ترشيحاتنا

البرلمان يوافق نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية

وزير الأوقاف: أخطر تحدٍّ يواجه عالمنا اليوم الاستخدام السياسي لجماعات التطرف

قائد بالجيش الإيراني يهدد بتدمير تل أبيب وحيفا إذا ارتكبت إسرائيل خطأ

30 معلومة هامة تحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

لماذا لم تحسم الدبابات الروسية الحرب في أوكرانيا حتى الآن.. إجابة غير متوقعة

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ