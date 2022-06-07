نشرة المرأة.. علامات الإصابة بسرطان البنكرياس وطرق إخراج الماء الزائد من الجسم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

يساعد الكشف المبكر عن السرطان على العلاج والتعافي بشكل أسرع وهناك العديد علامة خطيرة تظهر على الجسم تكشف الإصابة بالسرطان ويعد السرطان سببا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم

وفقا لمنظمة الصحة العالمية تعد أبرز العلامات هي الجلطة الدموية على الساق والتي تعتبر مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس وذلك لأن سرطان البنكرياس يتسبب في زيادة دم المريض مسببا تجلط الدم.

التونة هي نوع من الأسماك تؤكل على نطاق واسع. ومع ذلك ، غالبًا ما تكون التونة المعلبة هي المصدر الأكثر شيوعًا للزئبق في النظام الغذائي.

يشمل مصطلح التونة عدة أنواع من الأسماك ، بما في ذلك الوثب ، والبكور ، والزعانف الصفراء ، والعيني. Skipjack هو النوع الأكثر استهلاكًا.

إذا كنت تبحثين عن طرق سريعة لإخراج الماء الزائد من الجسم والذي يظهر عادة في الشعور بانتفاخ وتيبس المفاصل.إليك وفقا لموقع هيلث طرق سريعة لإخراج الماء الزائد من الجسم يمكنك البدء في تطبيقها بدءا من الآن

يمكن أن يكون نقص الخصوبة مؤشرا على العقم عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 26 عامًا ، بينما في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 39 عامًا ، قد يستغرق الحمل عامين.