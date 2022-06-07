عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. علامات الإصابة بسرطان البنكرياس وطرق إخراج الماء الزائد من الجسم

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

علامة في الساق تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس

يساعد الكشف المبكر عن السرطان على العلاج والتعافي بشكل أسرع وهناك العديد علامة خطيرة تظهر على الجسم تكشف الإصابة بالسرطان ويعد السرطان سببا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم

وفقا لمنظمة الصحة العالمية تعد أبرز العلامات هي الجلطة الدموية على الساق والتي تعتبر مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس وذلك لأن سرطان البنكرياس يتسبب في زيادة دم المريض مسببا تجلط الدم.

دون أدوية.. 3 أطعمة لعلاج الإمساك

أفضل 4 أطعمة غنية بالحديد.. أبرزها السبانخ والمحار

ماذا يحدث للجسم عند تناول التونة المعلبة

التونة هي نوع من الأسماك تؤكل على نطاق واسع. ومع ذلك ، غالبًا ما تكون التونة المعلبة هي المصدر الأكثر شيوعًا للزئبق في النظام الغذائي.

يشمل مصطلح التونة عدة أنواع من الأسماك ، بما في ذلك الوثب ، والبكور ، والزعانف الصفراء ، والعيني. Skipjack هو النوع الأكثر استهلاكًا. 

طرق سريعة لإخراج الماء الزائد من الجسم

إذا كنت تبحثين عن طرق سريعة لإخراج الماء الزائد من الجسم والذي  يظهر عادة في الشعور بانتفاخ وتيبس المفاصل.إليك وفقا لموقع هيلث طرق سريعة لإخراج الماء الزائد من الجسم يمكنك البدء في تطبيقها بدءا من الآن 

تشوهات الرحم أبرزها.. 3 أسباب لنقص الخصوبة انتبه إليها

يمكن أن يكون نقص الخصوبة مؤشرا على العقم  عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 26 عامًا ، بينما في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 39 عامًا ، قد يستغرق الحمل عامين.

موقع “صدى البلد” الأخبار المهمة مجالي المرأة والصحة ل الساعات الماضية نشرة المرأة والصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

بسبب منخفض الهند الموسمي .. مصر تتعرض لموجة حارة قوية تبدأ غداً

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

موضوعات متعلقة

لمرضى السكري.. 5 أطعمة أحرص على تناولها

أفضل 4 أطعمة غنية بالحديد.. أبرزها السبانخ والمحار

ترشيحاتنا

تسجيل الإصابة الثالثة بـ جدري القرود في إسرائيل

حرب سلايف.. ميجان ماركل تتجاهل كيت ميدلتون بـ حركة غريبة

زيلينسكي: عقوبات الغرب لا تؤثر على روسيا

المشاط: برنامج التمكين للمرأة يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

الأوقاف: أخطر تحدٍ يواجهنا اليوم هو الاستخدام السياسي للجماعات المتطرفة

الجبالي خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: مدينة الإنتاج تقدم كافة التسهيلات للأشقاء العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

فيديو

لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة اللبيني بفيصل.. فيديوجراف

أول إجراء من الإسكواش المصري بعد تمثيل محمد الشوربجي لمنتخب انجلترا.. فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

حقيقة خلاف العوضي وياسمين .. القصة كاملة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ