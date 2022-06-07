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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل 5 أعمال أنيميشن جديدة على شاهد

صدى البلد

أعلنت منصة "شاهد" عن اتفاقية تعاون وشراكة مع "باراجون انترتينمنت" التي تعمل في الأنيميشن والمؤثرات البصرية، بهدف إنتاج 5 أعمال أنيميشن عربية أصلية، تُعرض تباعاً تحت "أعمال شاهد الأصلية" على "شاهد VIP" خلال السنوات الثلاث القادمة.

ويهدف التعاون إلى إثراء المحتوى العربي بأعمال أنيميشن أصلية تقدّم قصصاً وروايات عربية موجهة للمشاهد العربي والعالمي على حدًّ سواء، إضافةً إلى تحفيز صنّاع المحتوى الرائد في المنطقة وتحويل إبداعاتهم إلى أعمال بصرية عربية ترقى إلى العالمية.

وقال طارق الابراهيم مدير عام المحتوى في "شاهد VIP": "نحن سعداء بالتعاون مع باراجون انترتينمت، الروّاد على مستوى المنطقة في صناعة الأنيميشن، فالمشاهد العربي متشوّق لمتابعة هذا النمط من الأعمال التي تلقى صدىً واسعاً على مستوى العالم من مختلف الفئات العمرية."

وأضاف الابراهيم: "لطالما كان هدفنا تلاوة قصص المنطقة للعالم، وبالتالي نقل تراثها وحضارتها وثقافتها ونمط حياتها إلى المشاهدين في كل مكان عبر قصص تعكس واقع المنطقة وتحمل قَيَمها وتروي تاريخها وتستشرف مستقبلها." 

وختم الابراهيم: "نحن على يقين من أن شراكتنا مع باراجون انترتينمنت بإدارة  أيمن جمال ستسهم في تعزيز صناعة الأنيميشن في المنطقة بأسرها، وترتقي بهذه الصناعة إلى طَور المنافسة عالمياً."

الجدير ذكره أن أول الأعمال الخمسة سينطلق على  "شاهد VIP" في شهر يوليو القادم، حيث يرتكز العمل على رواية خيال علمي في أول مبادرة من نوعها في المنطقة لتحويل رواية خيال علمي إلى مسلسل أنيميشن، كما يُنتظر أن يشهد العمل مشاركة تمثيلية صوتية لإحدى الشخصيات العربية الفنية المعروفة التي سيُكشف عنها في حينه.

شاهد VIP منصة شاهد شاهد الأصلية منصة “شاهد” منصة شاهد vip الرقمية

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