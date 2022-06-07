كشف مدير الإدارة العامة للمرور العراقية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، فيما أعلنت أنه خلال اليومين القادمين، سيتم رفع سيطرتين رئيستين لتخفيف حدة الزحام في شوارع العاصمة بغداد.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية ، أنها تسعى إلى تقديم الخدمات في دوائرها التخصصية سواء كانت على المستوى الأمني أو الخدمي والتعامل مع الجميع بمستوى واحد وعدم التمييز بين شخص واخر.

وتابعت الداخلية العراقية فى بيان لها :"إن وزارة الداخلية ومن خلال تشكيلاتها ومفاصلها تعمل وفق الانظمة والتعليمات التي نصت عليها القوانين النافذة، حيث أنها جهة تنفيذية فقط في مختلف القضايا والمجالات من بينها ما يتعلق بإصدار الجوازات الاعتيادية والدبلوماسية".