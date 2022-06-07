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رئيس التحرير
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أخبار البلد

البحوث النووية: حبة واحدة من طفرات القمح تزرع 50 فدانا بـ4 أعوام

صدى البلد

قال الدكتور محمد أحمد عفيفى مدرس مساعد  تربية النباتات واستخلاص الطفرات بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية إن طفرات  القمح   التى  نجح المركز  فى استنباط طفرات جديدة منها تصل إنتاجية الفدان  منها إلى 28 أردبًّا، وأن تلك الطفرات ذات قدرات عالية على التفريع؛ حيث تثمر  الحبة الواحدة عند زراعتها  14 فرعا.

وتابع  عفيفى فى تصريحات لصدى البلد  أنه بعد 4 سنوات لو كل حبة تم زراعتها وأثمرت  7 فروع فقط فى كل  فرع سنبلة بها 100 حبة  يكون  المحصول فى  العام الأول 700 حبة، وفى السنة الثانية 800 جرام  يتم زراعتهم فى قيراط والقيراط ينتج  إردبا ونص  فى العام التالى  و فى السنة الرابعة  يتم زراعة خمسين فدان من محصول القيراط.

 

وأوضح عفيفى أن تلك الطفرات   تستهلك للنضج من 135 لـ 140 يوما فى حين  المحصول المحلى يحتاج 155 يوما للنضج.

 

وتابع عفيفى أن الطفرة هى تغير مفاجئ يورث من جيل لآخر ، فاستحدثنا طفرات ذات محصول عالى جدا ومقاومة للأمراض  فعندنا اكثر من 35 طفرة فى الحقل التجريبى  بأنشاص الذي تزيد إنتاجيته بنسبة 33% عن المحصول التقليدي، حيث قمنا  بتعريض بعض بذور القمح لأشعة چاما a بنسبة بسيطة لا تتعدى 300جرام وتلك نسبة آمنة تماما ، حتى تم الحصول على عدة طفرات منها طفرة تتحمل الجفاف وأخرى تتميز بسنبلة  وساق طويلة .وجميع الطفرات تتميز بفرق كبير فى طول النبات وعدد الحبوب  ووزنها داخل السنبلة  وبين الطفرات والمحاصيل المحلية .

وقد بدأت هيئة الطاقة الذرية العمل في هذا المشروع الاستراتيجي منذ عام 2002 وكانت الخطة العلمية هي استنباط طفرات زراعية جديدة في مصر لمجابهة التغيرات المناخية. وتعد التربية بالطفرات هي الطريقة الأسرع في مواجهة المشكلة التي تعاني منها كل دول العالم وهي ضيق القاعدة الوراثية للمحاصيل وهو السبب الذي تسعى من أجله الكثير من الدول للحصول علي مثل هذه الأصول الوراثية المتميزة.

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