موسيماني يعود للقاهرة.. الأهلي يواجه فريق الدفاع الجوي ودياً استعدادا لكأس مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة ودية أمام فريق الدفاع الجوي اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة المصري بالسلوم في بطولة كأس مصر المقرر لها 12 يونيو الجاري.

ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود كل من محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة الموجودين مع منتخب مصر وبيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا وأليو ديانج مع منتخب مالى وعلى معلول مع منتخب تونس، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى ولويس ميكيسونى للإصابة.

ومن المقرر أن يعود بيتسو موسيماني المدير الفني إلي القاهرة مساء اليوم علي أن يبدأ في قيادة تدريبات الفريق الأحمر مساء غدا.