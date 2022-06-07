أحمد سيف: لا يمكن التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول

قال السفير أحمد سيف، الدولة رئيس قسم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن ، إن من أبرز الطرق التى رد فيها مجلس الأمن على الإرهاب كان اعتماده على العديد من القرارت الملزمة للدول الأعضاء للأمم المتحدة، والتى تبلغ حوالى 23 قرارا تم تبنى أغلبها فى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ومن ثم فهى ملزمة لكافة دول العالم باعتبار أن الإرهاب تهديداً للأمن والسلم الدوليين وليست دولة واحدة.

وأضاف “سيف”، خلال كلمة المذاعة اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات تعتمد على تعزيز التعاون الدولى، بين الدول واتخاذ عدة تدابير بدون ارتكاب أعمال إرهابية أو التحريض على عملها، كما أنه لا يمكن ولا ينبغى ربط الإرهاب أى دين أو جنسية و أو حضارة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن شدد على أنه لا يمكن التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس مشاركة جميع الدول لشل حركة الإرهاب.

وتابع أنه من أبرز هذه القرارات قرار يدين مجلس الأمن فيه بأ شد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، والرفض على تبرير الأعمال الأرهابية والتى قد تحريض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال .

وأكد أن مجلس الأمن يهيب فى قراراته بعدم توفير ملاذ أمن لأى أشخاص توجد لديهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكل أسباباً جدية لأعتبارهم مسؤولين عن أعمال تحريض من هذا القبيل، كما حث المجلس الدولى بمواصلة بذل الجهود على الصعيد الدولى من أجل توسيع الحوار وأفاق التفاهم بين الحضارات.