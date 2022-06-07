إزالة 11 حالة تعد بإجمالي مساحة 801 متر مربع بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار و تكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا، وإزالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتفعيل كافةالإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهدوالتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدي بنطاق 3 مراكز بإجمالي مساحة بلغت801 م٢ عبارة عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 283 م٢ بكفر الدوار و 5 حالات تعدي بمساحة 218 م٢ ببدر و حالة تعدي بمساحة300 م٢ بأبو حمص.