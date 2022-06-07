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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تدريب معلمات رياض الأطفال بالجيزة .. الخميس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن بدء تدريب معلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية قطاع الجيزة من يوم الخميس المقبل 9 يونيو 2022

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنمية المستدامة ، استمراراً للتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة التعليم أولا، وتفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة

وسيتم استكمال برنامج تدريب معلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات وفقاً للجدول التالي:

  • موعد الدورة التدريبية لقطاع جيزة 1:  من 10:12 يونيو 2022  الإدارات التعليمية :(العجوزة - الدقي - الصف- منشأة القناطر- العمرانية- أبو النمرس).
  • موعد الدورة التدريبية لقطاع الجيزة 2 من 13:15 يونيو 2022، الإدارات التعليمية (أطفيح - الحوامدية - الوراق - أوسيم - العياط - البدرشين - شمال الجيزة - جنوب الجيزة - زايد).
  • موعد الدورة التدريبية لقطاع الجيزة 3 من 18 :20 يونيو 2022، الإدارات (الهرم - أكتوبر - كرداسة).

وقد تم التنبيه المشدد علي جميع المتدربين الحضور في جميع المواعيد السابق ذكرها، وعدم التخلف عنها لأي عذر نهائياً وذلك للالتزام والاستفادة من التدريب. 

ومن المستهدف ان يحضر التدريب كل من  :

  • موجه عام رياض الأطفال (المديرية) .
  • موجه أول رياض الأطفال فقط بكل ادارة تعليمية.
  • مدير ادارة التدريب بالمديرية فقط.
  • مدير ادارة المشاركة المجتمعية بالمديرية فقط.
  • مدير ادارة المدرسة الرسمية والمتميزة للغات بالمحافظة ونائبه.
رياض الأطفال الجيزة تدريب التربية والتعليم

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