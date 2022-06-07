نشرة الفن .. طفل يبكي بسبب محمد رمضان.. ونبيلة عبيد تكشف عن استيائها من شائعات ابن سمير صبري

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة والتي نستعرضها من خلال السطور التالية.



تعود الفنانة دنيا عبد العزيز لتقديم مسرحية زقاق المدق على خشبة مسرح البالون بمنطقة العجوزة بدا من الغد .

ومن المقرر ان تستمر دنيا عبد العزيز فى تقديم مسرحية زقاق المدق لمدة 5 أيام فقط ، حيث سوف ينتهي عرض المسرحية فى القاهرة يوم 12 من الشهر الحالى .

نشر الفنان محمد رمضان، عن طريق صفحته الرسميه علي موقع تبادل الصور والڤيديوهات "إنستجرام" ڤيديو من داخل عربيته والتفاف الجمهور حوله.

وبكى طفل بسبب صعوبة وصوله للفنان محمد رمضان، مما جعل الفنان ياخذه بين ذراعيه قائلا: " تعالي قرب هنا هات حضن وهات بوسه بتعيط ليه" ليجيب عليه الطفل، قائلا: "علشان بحبك" وظهر أثناء الڤيديو حب الناس للفنان محمد رمضان وطلب التصوير معه مع ظهور الفرحه والابتسامه علي وجه رمضان .

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنان علي الحجار، والمقرر أن يقام يوم 2 يوليو المقبل، على المسرح المكشوف بالمنارة، عن أسعار وشروط دخول الحفل.

وتترواح أسعار حفل الفنان علي الحجار الجديد بين 300 إلى 800 جنيه ، مقسمة إلى فئات .

إما عن شروط دخول الحفل ، فمن المقرر أن يسمح الدخول بالملابس الرسمية أو شبه الرسمية، كما أنه وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 12 عاما، كما تم منع دخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات.

أكدت الفنانة نبيلة عبيد: شعرت بالضيق تجاه ما يتم تداوله عن الفنان الراحل سمير صبري بعد وفاته.

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: لا يوجد فائدة مما يتم تداوله عن الحياة الشخصية للفنان سمير صبري ، فقد كان الراحل رمزا للبهجة والسعادة.

وتضيف سمير صبري: ليس من الطبيعي أن يكون نتاج ما قدمه سمير صبري طيلة عمره من أعمال فنية رائعة أن نخوض فى سيرته وحياته الشخصية بعد وفاته.

حلت الفنانة القديرة مديحة حمدي، ضيفة علي موقع “صدى البلد”، في ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتي تجاوز عددها الـ200 عمل فني، بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

وأكدت مديحة حمدي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، انها لم تعتذر طيلة مشوارها الفني عن بسبب ان المخرجين يعرضن عليها الادوار التى تناسبها ، بعدما تمكنت من تكوين شخصية فنية لها