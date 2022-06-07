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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 9692 طن بضائع عامة و457 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 9692 طن بضائع عامة متنوعة و 457 شاحنة و477 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.
وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 5815 طن بضائع عامة ومتنوعة، و219 شاحنة، و13 سيارة.

كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 3877 طن بضائع عامة ومتنوعة، 238 شاحنة، 464 ملاكي.
واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبيرس باجمالي 79 شاحنة بحمولة 1646 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 ملاكي و 2 شاحنة فارغة، و السفينة امل باجمالي 82 شاحنة بحمولة 1511 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 ملاكي و 2 شاحنة فارغة.
ووصلت إلى الميناء السفينة عمان بإجمالي 25 شاحنة بحمولة 501 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 ملاكي و1 شاحنة فارغة.
كما تم مغادرة السفينة الحرية باجمالي 80 شاحنة بحمولة 2168 طن بضائع عامة و متنوعة، و السفينة بوسيدن اكسبريس، باجمالي 106 شاحنة بحمولة 2829 طن بضائع عامة، ومتنوعة 13 ملاكي.
واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 15 شاحنة بحمولة 143 طن بضائع عامة و 76 طن ترانزيت الي ليبيا ، 32 شاحنة فارغة ، 3 ملاكي. 
 وتمت مغادرة العبارة سيناء باجمالي 33 شاحنة بحمولة 818 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي.
واستقبل ميناء السويس السفينة بنياس 2 قادمة من جدة باجمالي 425 سيارة ملاكي، وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 637 راكب بموانيها.

البحر الأحمر الصادرات الحركة الملاحية ميناء سفاجا السفينة حركة الصادر ميناء نويبع

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