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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الأقصر ورئيس البورصة يفتتحان معرضا للملابس بأسعار رمزية

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر ورئيس البورصة يفتتحان معرضا للملابس بأسعار

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة، معرضا للملابس بكلية الفنون الجميلة، بحضور الدكتور أحمد محيي حمزة عميد الكلية، وذلك على هامش زيارة رئيس البورصة للجامعة لتوقيع برتوكول تعاون مشترك.

 

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وأوضح الدكتور محمد محجوب، أن المعرض يأتي بالتعاون مع مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، وسيكون بأسعار رمزية وستؤول عوائده لصالح طلاب الجامعة المتعثرين، وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم وذلك لحرص الجامعة على إقامة مثل هذه المبادرات والمعارض الطلابية بمختلف الكليات لخدمة الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعرض يضم عددا كبيرا من قطع الملابس مختلفة الأنواع والتي تباع بأسعار رمزية، مشيرا إلى أنه شهد إقبالا كبيرا من الطلاب.

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