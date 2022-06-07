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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الأوقاف: إذا تقاعس أصحاب الحق في حقهم تمادى أهل الباطل

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا ندرك جميعاً أن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق أو تقاعسهم، موضحاً أنه إذا قصع أصحاب الحق في حقهم تمادى أهل الباطل في باطلهم، وأن الصراع بين الحق والباطل طويل ومديد.

وأضاف “جمعة”، خلال مؤتمر التطرف الديني نائباً عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تحديات المجتمعات والدول قد تختلف من آنٍ إلى آخر، لكنها لا تنتهي، فما دامت المجتمعات والدول قائمة، فالتحديات قائمة، وإن اختلفت من وقت إلى آخر.

ونوه وزير الأوقاف، بأن أخطر تحدٍ يواجه عالمنا اليوم هو الاستخدام السياسي لجماعات التطرف وتوظيفها في هدم بعض الدول أو إفشالها أو إضعاف قدرتها.

وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر التطرف الديني

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