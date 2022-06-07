وزير الأوقاف: إذا تقاعس أصحاب الحق في حقهم تمادى أهل الباطل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا ندرك جميعاً أن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق أو تقاعسهم، موضحاً أنه إذا قصع أصحاب الحق في حقهم تمادى أهل الباطل في باطلهم، وأن الصراع بين الحق والباطل طويل ومديد.

وأضاف “جمعة”، خلال مؤتمر التطرف الديني نائباً عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تحديات المجتمعات والدول قد تختلف من آنٍ إلى آخر، لكنها لا تنتهي، فما دامت المجتمعات والدول قائمة، فالتحديات قائمة، وإن اختلفت من وقت إلى آخر.

ونوه وزير الأوقاف، بأن أخطر تحدٍ يواجه عالمنا اليوم هو الاستخدام السياسي لجماعات التطرف وتوظيفها في هدم بعض الدول أو إفشالها أو إضعاف قدرتها.