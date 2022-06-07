الأوقاف: أخطر تحدٍ يواجهنا اليوم هو الاستخدام السياسي للجماعات المتطرفة

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نائباً عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن أخطر تحد يواجه عالمنا اليوم هو الاستخدام السياسي لجماعات التطرف وتوظيفها في هدم بعض الدول أو إفشالها أو إضعاف قدرتها.

وأضاف جمعة خلال مؤتمر التطرف الديني، أننا نؤمن بأهمية التفكيك بين الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، معقباً: "لايجب أن نقف عند حدود هذا التفكيك، حيث يجب أن ندخل مع ذلك في صميم المواجهة وهي عملية البناء والتحصين وسد الفراغات وتضييق الخناق على جماعات أهل الشر، وبالتالي نتحول من رد الفعل إلى الفاعل".

وتابع وزير الأوقاف أن من مجرد المواجهة الفكرية بالتفكيك إلى بناء مجتمعات قوية قادرة على الصمود من خلال العناية بالنشء والشباب والمجتمعات، مؤكداً على ضرورة الدخول في صميم المواجهة الفكرية.

وأكد مختار جمعة أنه يجب تكثيف العمل الميداني والتحصين الفكري المباشر، ولا سيما ما يتصل بتحصين الشباب من الفكر المتطرف، وتبصيره بالتحديات الراهنة، وبناء شخصيته بناءً رشيداً واعياً قادراً على الصمود في مواجهة جماعات التطرف التي تُدعم من بعض القوى السياسية من أجل إضعاف الدول.