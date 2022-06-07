أمطار صيفية تفاجئ الجزائريين وتلطف الأجواء الحارة في عدة ولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تساقط أمطار رعدية على الولايات الداخلية والجنوبية، ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء وهو ما مثل مفاجئة سارة للجزائريين لأنها لطفت الأجواء الحارة جدا التي تشهدا البلاد .

وحذرت المصالح من تساقط أمطار رعدية محليا بكميات تتراوح بين 15 ملم إلى 25 ملم، ابتداء من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتخص الأمطار كل من ولايات الأغواط، المسيلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، الجلفة، البيض ، خنشلة، النعامة، برج باجي مختار، تمنراست وعين قزام.