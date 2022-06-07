محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة شقيق النائب عبدالباقي تركيا

أدي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساة للنائب عبدالباقي تركيا عضو مجلس النواب في وفاة شقيقه ، وذلك بمسقط رأسه بقرية دبيج التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم

قدم المحافظ خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.