داود عبد السيد يحصد جائزة النيل في الفنون

حصد المخرج السينمائي داود عبد السيد على جائزة النيل ضمن جوائز الدولة في الفنون، واعتمد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة نتيجة اجتماعه السابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام.

داوود عبد السيد (23 نوفمبر 1946 -)، مخرج مصري.

بدأ حياته العملية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري. ثم بعد ذلك توقف عبد السيد عن مزاولة هذا العمل، يقول: «لم أحب مهنة المساعد، كنت تعساً جداً وزهقان أوي.. لم أحبها، إنها تتطلب تركيزاً أفتقده.. أنا غير قادر على التركيز إلا فيما يهمني جداً.. عدا ذلك، ليس لدي أي تركيز.»