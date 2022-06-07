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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع آليات تسهيل عبور المواطنين والبضائع بالأنفاق أسفل قناة السويس

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات عبور المواطنين والبضائع الأنفاق أسفل قناة السويس، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أيمن عبد العزيز، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يستهدف التوافق على المزيد من الآليات، التي من شأنها تيسير إجراءات عبور الأنفاق أسفل قناة السويس، وذلك بما يسهم فى تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، في إطار إتاحة وتوفير المزيد من الإجراءات لتيسير حركة المركبات والمواطنين، عبر الأنفاق والكباري العائمة والمعديات بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وما تضمنته تلك الجهود من تخصيص حارة مرورية فى الأنفاق لعبور المواد الغذائية، وتشغيل جميع المعديات في أوقات الذروة، بما يحقق السيولة المرورية ومنع التكدسات على المعديات.

فضلاً عن جهود التوسع في تركيب أجهزة (X-RAY)، وكذا توفير أجهزة الفحص اليدوي، تسهيلاً وتبسيطاً لإجراءات التفتيش، وتقليلاً لزمن تلك الإجراءات.

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رئيس الوزراء قناة السويس كامل الوزير الفريق كامل الوزير الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التموين

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