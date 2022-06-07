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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المشهد.. منصة تتخطى الحدود تمزج بين التليفزيون والبث الرقمي

صدى البلد

كشف الإعلامي طوني خليفة عبر فيديو مقتضب عن اسم المشروع الإعلامي الجديد، الذي سيبصر النور قبل نهاية هذا العام، من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلق عليه اسم المشهد.

وأضاف طوني خليفة أن اختيار اسم "المشهد" ينطلق من أن لكل حدث وقصة ورأي المشهد الخاص بها، وستكون منصة المشهد منبراً إعلامياً شبابياً يستطيع الشباب العربي من خلاله إيصال أصواتهم وطرح أفكارهم وآرائهم، مؤكداً أن هذا المشروع الإعلامي الجديد يضم برامج سياسية واجتماعية حوارية ونقدية ساخرة من الواقع العربي، وستحتل مواقع التواصل الاجتماعي مكانة بارزة في برامج القناة ".
 

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وأعلن طوني خليفة أنه ابتداء من لحظة الإفصاح عن اسم المشروع سيتمكن من يرغب بمتابعة تحضيرات الانطلاقة بشكل يومي والتعرف على هوية نجوم القناة الذين تم استقطابهم من قنوات إعلامية معروفة، من خلال صفحات المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وتويتر وسناب شات وتيك توك ويوتيوب بالإضافة إلى الموقع الرسمي للقناة.

الامارات العربيه المتحده دولة الامارات دولة الإمارات العربية الشباب العربي معهد الموسيقى العربية الموسيقى العربية الإعلامي طوني خليفة

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