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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أكثر سيارة ملاكي مبيعا في السوق المصري

نيسان صني موديل 2023
نيسان صني موديل 2023

كشف تقرير الأميك عن مبيعات السيارات في مصر خلال أول 4 شهور من عام 2022 وبالتحديد مبيعات السيارات الملاكي التي تصدرتها نيسان صني. 

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، عن تقريره الجديد، للمبيعات في السوق المحلي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 .

نيسان صني موديل 2023

وأوضح تقرير الأميك انه جاء فى فئة السيارات الملاكى ، طراز نيسان صنى، كأكثر سيارة ملاكى مبيعا خلال الربع الاول من عام 2022 فى السوق المحلى المصرى بعدد بيع 5933 سيارة .

ومن المعروف ان السيارة نيسان صني موديل 2023 ، المطروحة مؤخرا داخل السوق المحلى المصرى تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 أحصنة، و 134 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، بالإضافة إلى ناقل حركة مانيوال خماسي النقلات.

نيسان صني موديل 2023

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة نيسان صني موديل 2023، بطول 4425 مم ، وبعرض يبلغ 1695 مم، و 1500 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لترا .

نيسان صني موديل 2023

وتحتوى السيارة نيسان صني موديل 2023 ، على مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، وحساسات ركن للفئات الأعلى تجهيزًا مدعومة بكاميرا خلفية ، بالاضافة الى 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل مانعة  للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وعدد 4 زجاج كهربائي، ومكيف هواء، وجنوط 15 بوصة، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وخاصية دعم المكابح BA.

نيسان صني موديل 2023

أما عن أسعار السيارة نيسان صنى داخل السوق المحلى : 

- مانيوال / بيز لاين 2022 بسعر 218,400 جنيه

-أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بسعر 239,500 جنيه

- مانيوال / بيز لاين 2023 بسعر 243,400 جنيه

-أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 253,000 جنيه

-أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022 بسعر 264,000 جنيه

-أوتوماتيك / بيز لاين 2023 بسعر 264,500 جنيه

-أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بسعر 278,000 جنيه

-أوتوماتيك / SUPER SALOON 2023 بسعر 289,000 جنيه

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