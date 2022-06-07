بدء عرض ليلة القتلة على مسرح الطليعة الخميس

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد " ليلة القتلة" في السابعة مساء الخميس القادم ٩ يونيو ، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ، والمقرر عرضها لمدة ١٥ ليلة بقاعة صلاح عبد الصبور .

وقال مخرج العرض الفنان صبحي يوسف أن " ليلة القتلة " كتبها خوزيه تريانا عام ١٩٦٥، وقدمت احترافيا بمصر لأول مرة في عام ١٩٧٩ على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور والتي كان يطلق عليها في ذلك التوقيت "قاعة ٧٩ " ، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه .

" ليلة القتلة" تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل ، إميل شوقي، مروج ، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري ، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى و ألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور و أزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن ، إخراج صبحي يوسف .