لإمارات تستضيف مؤتمر الموانئ العالمي 2023

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس الثلاثاء عن استضافتها مؤتمر الموانئ العالمي لعام 2023 في أبوظبي والذي ينظمه الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ.

وحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” يستهدف المؤتمر جمع مجموعة من أبرز مشغلي الموانئ في العالم، ويشهد حضور مجموعة من المتحدثين تضم أبرز الشخصيات المؤثرة في هذا القطاع.

و ستشمل فعاليات المؤتمر تنظيم جلسات متخصصة، وورش عمل، وجلسات حوارية تغطي عدداً من المواضيع من بينها أبرز التوجهات والتحديات الحالية التي تؤثر على القطاع، وتحديد ملامح مستقبله خلال الأعوام المقبلة.

وقال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن مجموعة موانئ أبوظبي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها من أهم المراكز الحيوية لدعم التجارة العالمية، وبوابة رئيسية للأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا إلى العالم، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والدعم المتواصل الذي حظينا به خلال الأعوام الماضية، وتفخر مجموعة موانئ أبوظبي باستضافة المشغلين الرائدين للموانئ من جميع أنحاء العالم، وتوفير منصة فريدة تتيح لهم تبادل الأفكار والمعلومات وأفضل الممارسات، وبناء شراكات استراتيجية جديدة تهدف إلى معالجة القضايا الملحة والتحديات التي تواجه القطاع، واستطلاع الفرص المتاحة في المستقبل ..ونحن على ثقة بأن إمارة أبوظبي تشكل اختياراً موفقاً لاستضافة هذا الحدث المرموق في قطاع الموانئ العالمي.

من جانبه قال الدكتور باتريك فيرهوفن، مدير عام الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ: "فخورون بتنظيم النسخة المقبلة من مؤتمر الموانئ العالمي في أبوظبي، وإننا نعمل حالياً مع مجموعة موانئ أبوظبي ومع شريكنا في المؤتمر "إس آند بي جلوبال" على التحضير لبرنامج شامل يغطي التحديات التي تواجهها الموانئ ومن ضمنها المرونة والتحول الرقمي والانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة".

وأضاف: "تستند تحضيراتنا إلى جدول أعمال المؤتمر الحالي الذي انعقد في فانكوفر، وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الكابتن محمد جمعة الشامسي على استضافتنا العام المقبل، وأتطلع قدماً إلى العمل معه ومع فريق مجموعة موانئ أبوظبي على تنظيم مؤتمر ناجح على كل المستويات".

ويأتي الإعلان عن اختيار مقر استضافة دورة العام المقبل من مؤتمر الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ 2023، بعد اختتام أعمال دورة العام الحالي التي تم انعقادها في مدينة فانكوفر الكندية خلال الفترة ما بين 16-18 مايو الجاري.

وتناولت مواضيع النقاش في أحدث دورات الحدث العالمي، أهم الآليات والقضايا الرئيسية التي تؤثر على الموانئ العالمية وسلسلة التوريد البحرية بما فيها الحاجة إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد والابتكار في الموانئ والتحول في خيارات استخدام الطاقة وريادة الموانئ من خلال تنويع أعمالها، كما سلطت الضوء على الحلول الهادفة إلى رفع تنافسية الموانئ البحرية وتسريع حركة الشحن العالمية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ يقوم بتنظيم مؤتمر الموانئ العالمي بالتعاون مع "إس آند بي جلوبال" الرائدة في مجال البيانات والتكنولوجيا والخبرات التي تسهم في تسريع تحقيق التقدم.