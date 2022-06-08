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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. هل ترتفع رسوم خدمة العملاء

صدى البلد

تطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الأسعار الجديدة لشرائح فواتير الكهرباء بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء التي سيتم تحصيلها بداية من أغسطس 2022.

وكان وزير الكهرباء قد أعلن عن تلك الزيادة في شهر يوليو  2020، مشيرا إلى أنه بناءً على تعليمات القيادة السياسية، تم مد فترة رفع الدعم عن الكهرباء حتى 2025.

وقررت وزارة الكهرباء تثبيت رسوم خدمة العملاء كما كانت العام الماضى  رغم زيادة اسعار شرائح الكهرباءز

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها .  وسعر الكيلوا وات يبلغ 58 قرشا ، وخدمة العملاء  كما هى 1 جنيه.

 

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات، 68 قرشا ، وخدمة العملاء  كما هى 2 جنيه

 

الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات ، 77 قرشا ، وخدمة العملاء كما هى  6 جنيهات

 

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ، 111 قرشا  وخدمة العملاء كما هى 11 جنيهاً

 

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ، 131 قرشا ،  وخدمة العملاء كما هى  15 جنيهاً.

 

الشريحة السادسة: من 651 ألف كليو وات، 140 قرشا  وخدمة العملاء كما هى 25 جنيهاً.

 

الشريحة السابعة: من صفر إلى أقل من  1000 كيلو وات ، 136 قرشا ، و وخدمة العملاء كما هى 40 جنيهاً.

 

ومن صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها بدءًا من اليوم 1  يوليو كما هي حاليا 145 قرشا وخدمة العملاء كما هى 40 جنيها.

 


 

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