وزير التعليم لطلاب الثانوية وأولياء الأمور: اطمئنوا مستعدون لإنجاح الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يتعين على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الاطمئنان التام تجاه الامتحانات لأنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات .

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" امتحانات سنوات النقل تم الانتهاء منها بـ سلام وسوف تسير امتحانات الثانوية العامة بنفس الهدوء ".

وتابع طارق شوقي:" نصيحتي لأولياء الأمور تغيير الأداء الكلاسيكي أيام الامتحانات وعدم التجمع أمام المدارس في فترة الامتحانات ونطالب أولياء الأمور بعد ممارسة هذه العادة ".

وأكمل طارق شوقي:" تم الرد على كل ما ورد إلينا من أسئلة من أولياء الأمور حول طبيعة امتحانات الثانوية العامة ".