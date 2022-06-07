مدير منتخب مصر للإسكواش سابقا: الشوربجي يتلقى عروضا للعب لإنجلترا منذ 11 عاما..فيديو

أكد أشرف حنفي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للاسكواش، أن محمد الشوربجي كان متفوقا للغاية منذ صغره في لعبة الاسكواش ونال أكبر تكريم معنوي حينما حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "ليس مبرر حديثه عن عدم وجود صورة له في مطار القاهرة".

وكشف أشرف حنفي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن أن محمد الشوربجي يتلقى عروض للعب لمنتخب انجلترا منذ أن كان عمره 20 عاما، يعنى منذ حوالي 11 عاما، مؤكدا أن لعبة الاسكواش خشنة وصعبة ووصلنا لسلم المجد في هذه اللعبة.

واستكمل: "محمد الشوربجي بدأت رحلته الرياضية في مصر وتحديدا فى نادي سموحه وحديث محمد الشوربجي بعدم وجود صورة له في المطار حقيقة ولكنها ليست الأزمة ومثل نور الشريني أسطورة مصر أيضا وصورتها غير متواجدة في مطار القاهرة".