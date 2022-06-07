رياضة النواب: إعداد تقرير حول واقعة تجنيس الشوربجي ومحاسبة المسئول

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت ملف التجنيس في وقت سابق عندما انضم أحد أبطال رفع الأثقال المصريين لتمثيل دولة قطر.

وأضاف محمود حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، أنه سيتم إعداد تقرير كامل حول الواقعة، وفي حال اكتشاف أي تقصير من المسئولين عن اللعبة في مصر .

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سيتم محاسبة المسئول، مشيرا إلي أن اللجنة ستناقش هذه الاشكالية في أقرب اجتماع لها.

وأشار محمود حسين إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا بحضور ممثلي وزارة الشباب واتحاد الإسكواش للوقوف علي أسباب انضمام لاعب الاسكواش محمد الشوربجي لمنتخب إنجلترا .