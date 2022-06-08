أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 8-6-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 8 يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:



أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:



سجل الدينار الكويتي للشراء 58.4801 جنيه و 61.0385 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.9643 جنيه و 4.9832 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.069 جنيه و 5.0885 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 48.1395 جنيه و 49.5795 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 47.2843 جنيه و 48.5455 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7769 جنيه و 5.107 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.911 جنيه و 26.3611 جنيه للبيع.