أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 8-6-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 8 يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.
أسعار صرف العملات العربية اليوم:
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدينار الكويتي للشراء 58.4801 جنيه و 61.0385 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 4.9643 جنيه و 4.9832 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 5.069 جنيه و 5.0885 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 48.1395 جنيه و 49.5795 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 47.2843 جنيه و 48.5455 جنيه للبيع.
وسجل الريال القطري للشراء 4.7769 جنيه و 5.107 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 25.911 جنيه و 26.3611 جنيه للبيع.