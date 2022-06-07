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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الجيزة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بتنظيم حملات مفاجئة، لضبط المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية والمنتجات وبمتابعه من محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشاه القناطر.

وتم ضبط سياره محمله عدد ٥١ جوال دقيق بلدى مدعم يعادل اثنين طن ونصف لبيعه في السوق السوداء، وتم التحفظ على السياره وكميه الدقيق وإيداعها مطحن بدير ابو غالب تحت تصرف النيابه وذلك خلال حملات شارك فيها إدارة تموين منشأة القناطر .

كما تم ضبط مخزن به كميه قمح مخزن لم يتم توريده للصوامع يزن ٤٤٥٠كجم بكفر ابو الحديد وتم التحفظ على الكميه بصوامع بنى سلامه تحت تصرف النيابه.

وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

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