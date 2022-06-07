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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يفتح النار على مصطفى عسل بعد تدعيمه للشوربجي.. فيديو

صدى البلد

انتقد أحمد حسام ميدو، مصطفى عسل لاعب الاسكواش بعد دعم الأخير لمحمد الشوربجي زميله في اللعبة والذي قرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر.
 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توقيت دعم مصطفى عسل لمحمد الشوربجي خاطئ وغير مناسب، متفهم لفكرة تقديرك لمحمد الشوربجي ولكن منشورك كان يجب أن يكون سرا بينك وبين محمد الشوربجي وليس على العلن".


وأضاف: "الشباب الصغار الذين يشاهدون تدعيم مصطفى عسل لمحمد الشوربجي من الممكن أن يتأثروا، ويكررون ما حدث من محمد الشوربجي". 
 

وختم حديثه قائلا: "قرار محمد الشوربجي ليس قراره الشخصي، ولابد من رد فعل قوي تجاه قراره وكان لابد أن يهنئ مصطفى عسل نظيره محمد الشوربجي في رسالة شخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي واتساب".

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