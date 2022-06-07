عمر عصر يهاجم الشوربجي: مصر منحتك قيمة.. والعاطفة أثرت عليك

انتقد عمر عصر بطل تنس الطاولة المصري، محمد الشوربجي لاعب الإسكواش الذي قرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر.



قال عمر عصر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرار الشوربجي خطير للغاية، ويُمكنه التأثير على الشباب الصغيرة في مصر، ولو في ألمانيا تركوا الشباب الصغيرة للتجنيس لما كانوا تطوروا".



وأضاف: "لن نزايد على محمد الشوربجي أو نتحدث عن وطنيته، ولكن هناك فارق بين البطل، والبطل الاستثنائي، فالبطل الاستثنائي الذي دوما يكافح مهما كانت الصعوبات ومنتخب مصر أضاف لمحمد الشوربجي الكثير والكثير".



وواصل: "لا يجب الخلط بين الدعم الحكومي للأبطال الرياضيين ودعم الرعاة، وما حدث من محمد الشوربجي لا يجب السكوت عنه".



وختم حديثه قائلا: "الشوربجي نال أعلى تكريم في الدولة بمقابلة رئيس الجمهورية، ومن شروط عقود الرعاية أن يُمثل منتخب مصر باستمرار، ولو توقفت عن تمثيل منتخب مصر سيتم فسخ عقد الرعاية مباشرة، مصر تمنح القيمة لأي لاعب مثلما منحت القيمة للشوربجي وقراره أظنه قرارا عاطفيا".