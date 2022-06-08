محب شلبي: ارتفاع الحرارة بالعالم سيسبب زيادة الأمراض التنفسية خلال 20 عاما|فيديو

قال الدكتور محب شلبي ، أستاذ المناعة وزميل الكلية الملكية في لندن ، إن درجات الحرارة أصبحت مرتفعة في العالم كله ، ودرجات الحرارة مستمرة في الارتفاع ، لافتا إلى أن هذا التغير في درجات الحرارة يؤثر على صحة الإنسان خاصة كبار السن والأطفال " .

وأضاف الدكتور محب شلبي ، خلال مكالمة عبر " زووم " لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن الأيام المقبلة سيشهد العالم كوارث ارتفاع درجات الحرارة ، متابعا : " في ناس تتأذى وبتموت بسبب ضربات الشمس وسرطانات الجلد " .

وتابع " شلبي " ، أن ارتفاع درجات الحرارة ستكون سبب في زيادة الأمراض التنفسية ، والأمراض التي تنتقل عن طريق عائل مثل الذباب .

وأردف ، أنه من المتوقع ظهور الملاريا في مصر مرة أخرى بعد 20 عامل سبب الارتفاع الملحوظ في الطقس حسب الدراسات العلمية .

واسترسل ، أن درجات الحرارة المرتفعة سيؤدي لارتفاع نسب الأمراض التي تنتتقل من الحيوان للإنسان .