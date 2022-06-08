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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| نظام iOS 16 لن يصدر لهذه الأجهزة.. وآبل تتيح ميزات خصوصية لحماية المستخدمين من العنف المنزلي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كيف تمنع الأشخاص المزعجين من التعليق على منشوراتك بفيسبوك


يواجه العديد من مستخدمي فيسبوك Facebook تعليقات سخيفة وأحيانا تكون مؤذية على المنشورات التى يقومون بنشرها على صفحاتهم الشخصية، خاصة إذا كان لديهم الكثير من المتابعين أو الأصدقاء.

 

صدمة للملايين من مستخدمي آبل.. نظام iOS 16 لن يصدر لهذه الأجهزة .. تفاصيل


كشفت شركة آبل الأمريكية عن الأجهزة التى ستحصل على أنظمتها التشغيلية الجديدة، حيث ستدعم عدد محدود من هواتف آيفون نظام التشغيل الأحدث iOS 16 ، كما ستحصل عدد من أجهزة آيباد على نظام iPadOS 16 ، وستدعم عدد من ساعات آبل الذكية watchOS 9 الجديد.

 

آبل تتيح للمستخدمين ميزات خصوصية في iOS 16 لحمايتهم من العنف المنزلي


أتاحت شركة آبل الأمريكية أمس في مؤتمرها للمطورين Apple WWDC 2022، عدد من ميزات الخصوصية في النظام التشغيلي الأحدث لهواتف آيفون iOS 16 ، حيث ستمكن الميزات الأشخاص الذين يتعرضون لجرائم العنف المنزلي أو على علاقة بأشخاص مسيئين.

 

آبل تصدر أكبر ترقية لتنظيم الإشعارات على هواتف آيفون منعا للإزعاج


قدمت شركة آبل الأمريكية في مؤتمرها للمطورين Apple WWDC 2022 ، عدد من الميزات الخاصة بتنظيم الإشعارات على نظام تشغيلها الأحدث iOS 16 لهواتف آيفون، حيث قررت آبل إجراء تحسينات كبيرة على عملية تنظيم الإشعارات لتكون أقل إزعاجا للعديد من المستخدمين.

 

عرض اليوم.. اشتر آيفون XS Max بـ 5600 جنيه فقط


تعيطك هواتف آيفون الشهيرة أداء مثاليا مصحوبا بتصميم أنيق، وهي المعادلة الناجحة التى اعتمدتها منذ ظهور أول آيفون لها فى عام 2007، إلا أنه مع ظهور فئة الـ X ذات الشاشة الكاملة، وبطارية أكبر،  يعد هاتف iphone xs max خيارا مثاليا، ويعيبه فقط ارتفاع سعره.

 

هونر تطلق رسميا ساعتها الذكية Watch GS 3.. سعر ومواصفات


أطلقت شركة Honor الصينية رسميا الساعة الذكية  Honor Watch GS 3 في الهند، وتتميز الساعة الجديدة بهيكل رفيع وخفيف الوزن التي سيبلغ سعرها 167 دولارا (أي حوالي 3 آلاف و90 جنيها)، وسيتم طرح الساعة الذكية للبيع اعتبارًا من 7 يونيو في الهند عبر أمازون.

 

 

 


 

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