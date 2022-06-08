داوود عبد السيد: فيلم رسائل البحر تم إنتاجه بدعم من الدولة

قال المخرج داوود عبد السيد ؛ إن إرادته الفنية لا تستطيع فعل شيء يرفضه السوق فالسوق هو الذي يفرض أو يقدم مايريد ؛ مضيفا أن الفكرة الفنية الحقيقية هي خلق مناخ حقيقي يقدم سينما جمهورية وفنية .

أضاف داوود عبد السيد خلال مداخله هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني ؛ أن هناك أجيال ناشئة بها فنانين شديدة الموهبة لكن موهبتهم لا تتحقق بسبب السياسية الإنتاجية الموجودة .

أوضح المخرج أن هناك مشاريع لم تنفذ بسبب ظروف الإنتاج ؛ موضحا أن بعض الأفلام إستغرقت حوالي خمس سنوات بسبب الإنتاج مثل الكيت كات وفيلم رسائل البحر أستغرق عشر سنوات حتى تم إنتاجه بدعم من الدولة .

أشار عبد السيد إلى أن يجب على الدولة ان تحترم المحتوى الذي يريد أن يقدمه الفنان ولا تفرض عليه محتوى معين ؛ مشيرا أن هناك أجيال تريد عمل أفلام فنية جيدة .