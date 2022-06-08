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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن تعيين 38 قاضية بمجلس الدولة : حدث سوف يذكره التاريخ

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرار تعيين 38 قاضية في مجلس الدولة.

 و أعربت “ محروس” خلال بيان لها، عن سعادتها من تمكين المرأة المصرية، قائلة" أخيرا أصبحت المرأة المصرية نصف المجتمع عن حق بالفعل وليس مجرد شعار ووجهت تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي كونه كان دائمًا نصير المرأة ويؤمن بضرورة مشاركتها اجتماعيًا وسياسيًا لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة" .

كما صرحت قائلة "تحية لقضاة مصر الإجلال كل في مكانه وتحية لإرادة سياسية انتصرت ونصرت المرأة المصرية" لافتة إلي أن الآن أصبح يوجد 136 قاضية في مجلس الدولة، مشيرة إلي أن هذا حدث سوف يذكره التاريخ.

 كما أوضحت " الأمين العام للمواطنة" أن المرأة اليوم أثبتت قدراتها السياسية في ظل اهتمام القيادة السياسية والدولة بتوفير برامج إعداد وتدريب علي أعلي مستوي للمرأة وتحقيق الشمول المالي لها.

 وأضافت قائلة: إعطاء الفرصة لهم يدعم ويعزز ملف المواطنة التي تعمل عليه الدولة من ترسيخ وتنفيذ أسس لتحقيق الأمن المجتمعي.

 وأشارت "نائبة التنسيقية" إلي أنه على صعيد آخر قامت الدولة بفتح الطريق أمام المرأة لتمكينها اقتصادياً من خلال تعاون مع الدولة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدة أن الدولة تسير في أكثر من اتجاه لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية بكافة المجالات وتوفير حياة كريمة لها.

المراة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكنولوجيا مجلس الدولة تكنولوجيا المعلومات تنسيقية شباب الاحزاب ملف المواطنة حزب حماة الوطن

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