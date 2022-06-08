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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن فؤاد: مسلسل أرابيسك كتب له الخلود بسبب حب صناعه لمصر.. فيديو

الفنان حسن فؤاد
الفنان حسن فؤاد

قال الفنان حسن فؤاد ، إن سبب اختفائه عن الساحة الفنية كان أمور شخصية في حياته أبعدته عن الغناء ، متابعا : " كنت محظوظ أني اشتغلت مع أساتذة كبار " .

وأضاف الفنان حسن فؤاد ، خلال استضافته في برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية "سي بي سي " : " بترحم على الشاعر سيد حجاب وكل فنان قدم لنا فن ورقي وأخلاق ... سعادتي في مسلسل أرابيسك وعملت فيه مع كبار الفنانين " .

وتابع " فؤاد ، أن كل شخصية في مسلسل " أرابيسك " لها مقطوعة موسيقية في ألحان الملحن عمار الشريعي .

وأردف  : الملحن كان بيقرأ السيناريو وكأنه هيمثل فيه ، وفيه أعمال ربنا بيكتب لها الخلود لأن اللي اشتركوا فيها كانوا بيحبوا مصر . 

الفنان حسن فؤاد الشاعر سيد حجاب توك شو برنامج من مصر مسلسل أرابيسك

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