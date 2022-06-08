رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

أثار ظهور سلالة جديدة من فيروس بيتاكورونا رعب العالم، بعد اكتشافه في فئران البنوك بـ السويد، وأطلق عليه العلماء اسم «جريمسو».

يبدو أن كابوس كورونا يأبى ألا ينتهي، فقد كشف «آكي لوندكفيست» عالم الفيروسات السويدي وزملاؤه في دراسة جديدة عن ظهور فيروس بيتاكورونا جديد شائع وواسع الانتشار بين فئران البنوك في السويد.

المخيف في الأمر أن القوارض مثل الفئران والجرذان قادرة أيضًا على حمل الفيروسات، والعديد منهم لديهم القدرة على نقله إلى البشر وإصابتهم به.

عندما تنتقل فيروسات بيتاكورونا إلى البشر، فإنها تصبح مسئولة عن حالات مثل نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى المشابهة في طبيعتها لـ SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لكورونا.

أطلق الفريق على الفيروس المعدي الجديد اسم "فيروس Grimsö"، تيمنًا باسم محطة الأبحاث غرب ستوكهولم حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة بين عامي 2015 و2017.

جدير بالذكر أنه قد تم فيروسات كورونا ألفا وبيتا سابقًا في فوهات البنوك من المملكة المتحدة، ألمانيا وبولندا.