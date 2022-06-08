الشرطة البريطانية ترفع حالة الطوارئ أمام البرلمان

21 يونيو

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن رفع حالة الطوارئ أمام مبنى البرلمان البريطاني والمنطاق المحيطة به بعد التأكد من عدم خطورة "حزمة مشبوهة" تم العثور عليها في محيط البرلمان.

وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن الشرطة البريطانية كانت قد فرضت طوقا أمنيا في محيط البرلمان بعد العثور على "حزمة مشبوهة" وقامت بإجراء الاحتياطات اللازمة حفاظا على الأمن العام.

ووفقا للصحيفة فقد قامت الشرطة برفع حالة الإغلاق عقب التأكد من سلامة الموقف.