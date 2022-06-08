فييرا: تلقيت رسائل دعم من جمهور الأهلي|فيديو

أكد جورفان فييرا مدرب فريق إنبي تلقيه بعض الرسائل الخاصة من جمهور الأهلي، لتهنئته على عودته إلى مصر وتدريبه لفريق إنبي.

قال فييرا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عندما أكون في مصر، أشعر بأنني في بيتي، ولهذا السبب جئت مصر للمرة الخامسة وهذه المرة لتدريب فريق إنبي".

أضاف: "دعم الجماهير لي في مصر أمر لا يُصدق، وتلقيت رسائل من جمهور الأهلي والمصري والاتحاد، فور إعلان نادي إنبي تعاقده معي، وهذا شرف عظيم لي أن أتلقى هذا الدعم من كل الجماهير في مصر".

وختم حديثه قائلا: "أحد أصدقائي فاجأني بخبر وفاتي بأزمة قلبية وقال لي ماذا حدث، فوجئت، واندهشت من شائعة وفاتي ولا أعلم من هو وراء الخبر الكاذب".