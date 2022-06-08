صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي الشيخ حسن بمطاى ضمن حياة كريمة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاى خلال اليوم وغدا 8 و9 يونيو الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان. وفط إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

