محافظ القاهرة: تكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بالتزامن مع قرب عيد الأضحى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

كما قرر محافظ القاهرة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة .

وأعلن تخصيص رقمى الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى، وإعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.