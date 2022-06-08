فييرا مهاجما فرج عامر: الرد عليه مضيعة للوقت|فيديو

هاجم جورفان فييرا مدرب فريق إنبي، فرج عامر رئيس سموحة السابق، بعد اتهامات الأخير له بالإساءة إلى مصر في وقت تدريبه للفريق السكندري.

قال فييرا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم أسيئ إلى مصر مُطلقا وما تحدث به فرج عامر رئيس سموحة السابق غير صحيح" .

أضاف: "عندما كنت مدربا لسموحة فزت في 5 مباريات متتالية ولكن مع أول تعثر تغير الوضع تماما وتحدثت مع أحد الأصدقاء في العراق عن هذا الأمر بأنني تعرضت للهجوم مع أول تعثر، ولكني لم أسيئ لمصر مطلقا" .

وختم حديثه قائلا: "لا أود التعليق على تصريحات فرج عامر فالرد سيكون مضيعة للوقت، لا أتحدث سوى عن كرة القدم فقط والبعض يخلط الأمور".