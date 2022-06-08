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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالقليوبية تشارك في برنامج سفراء الوعي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شارك الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في حفل افتتاح وإطلاق برنامج سفراء الوعي والذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماع برعاية الدكتورة نيفين قباج  وزيرة التضامن الاجتماعي. 


وأكد الصبروط في كلمتة على أهمية قضية الوعي واهتمام الدولة المصرية بها وانها احد محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لبناء الشخصية المصرية ، مشيرا إلى التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وكافة مؤسسات الدولة  للعمل على برامج التدريب والتأهيل التي تساهم في بناء الشخصية المصرية والاستثمار في العنصر البشري . 


كما اشار  وكيل شباب القليوبية إلى استراتيجية الوزارة  وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى تكامل كافة مؤسسات الدولة المصرية لنشر الوعي بقضايا عديدة من أجل الجمهورية الجديدة وتعظم دور وزارة الشباب والرياضة في خدمة المجتمع ثقافيا ورياضيات وفنيا واجتماعيا وفنيا .

القليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي الشباب والرياضة

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