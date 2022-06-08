كاتب صحفي: يجب تحسين الوضع المعيشي للفلاح المصري

قدم الكاتب الصحفي محمد حمادة، التحية لـ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بسبب كلمته أمس خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون ضريبة الأطيان، قائلاً: "كل التحية والتقدير للنائب أبو العينين لطرحه هذا الموضوع الذي يمثل شريحة كبيرة جداً في المجتمع المصري".

وأضاف محمد حمادة خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مد عام آخر لـ الإعفاء من ضريبة الأطيان يعتبر مطلبا كان يطالب به جميع الفلاحين، وخاصة صغار المزارعين، مشيراً إلى أنه شيء هام للغاية أن يستجيب مجلس النواب لصوت الشارع وصوت المواطن المصري.

ونوه الكاتب الصحفي أن المزارعين هم شريحة كبيرة تمثل العمود الفقري لـ حدوث الاكتفاء الذاتي من الناحية الغذائية، مشيراً إلى أن النائب أبو العينين طالب خلال الجلسة أمس بجزئين مهمين، ألا وهما وضع خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.

وتابع محمد حمادة أن المطلب الثاني كان يتعلق بـ أحوال الفلاح المصري، معقباً: "أحوال الفلاح المصري صعبة جداً، خاصة مع ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وعدم توافرها .. حيث تكون عوائد الفلاح من 30 إلى 40% من المحصول .. وبالتالي لا يستطيع الفلاح تكوين ربحية كاملة تحقق له حياة كريمة".

وأكمل الكاتب الصحفي قائلاً: "لذا طال النائب أبو العينين بوضع خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تحقيق مكسب للفلاح"، مؤكداً على أنه يجب تحسين الوضع المعيشي للمزارع المصري.