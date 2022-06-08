عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: يجب تحسين الوضع المعيشي للفلاح المصري

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد حمادة

قدم الكاتب الصحفي محمد حمادة، التحية لـ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بسبب كلمته أمس خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون ضريبة الأطيان، قائلاً: "كل التحية والتقدير للنائب أبو العينين لطرحه هذا الموضوع الذي يمثل شريحة كبيرة جداً في المجتمع المصري". 

وأضاف محمد حمادة خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مد عام آخر لـ الإعفاء من ضريبة الأطيان يعتبر مطلبا كان يطالب به جميع الفلاحين، وخاصة صغار المزارعين، مشيراً إلى أنه شيء هام للغاية أن يستجيب مجلس النواب لصوت الشارع وصوت المواطن المصري.

ونوه الكاتب الصحفي أن المزارعين هم شريحة كبيرة تمثل العمود الفقري لـ حدوث الاكتفاء الذاتي من الناحية الغذائية، مشيراً إلى أن النائب أبو العينين طالب خلال الجلسة أمس بجزئين مهمين، ألا وهما وضع خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي. 

وتابع محمد حمادة أن المطلب الثاني كان يتعلق بـ أحوال الفلاح المصري، معقباً: "أحوال الفلاح المصري صعبة جداً، خاصة مع ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وعدم توافرها .. حيث تكون عوائد الفلاح من 30 إلى 40% من المحصول .. وبالتالي لا يستطيع الفلاح تكوين ربحية كاملة تحقق له حياة كريمة".

وأكمل الكاتب الصحفي قائلاً: "لذا طال النائب أبو العينين بوضع خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تحقيق مكسب للفلاح"، مؤكداً على أنه يجب تحسين الوضع المعيشي للمزارع المصري.

النائب محمد أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب مجلس النواب الجلسة العامة قانون ضريبة الأطيان برنامج صباح البلد صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

موضوعات متعلقة

منها الحد الأدنى للمعاشات ومصروفات النقابة..رجائي عطية يعرض مشاكل المحامين ويعد بحلها

احذر.. الإفتاء: مناطق في الجسم إذا ظهرت بطلت الصلاة

سعفان: افتتاح معرض منتجات لـ"الصم والبكم".. وتسليم 20 عقد عمل و22 كرسي متحرك لـ"قادرون باختلاف".. وتوزيع 400 كرتونة مواد غذائية و50 بطانية على الأرامل والمطلقات

نائبة: يجب دعم الفلاح ومساندته بصور مختلفة

دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل الأدعية الواردة عن الرسول

جمال الفلاح .. قصة سائق تاكسي يقوم بتوصيل المرضي مجانا

أدعية ليلة النصف من شعبان..تحول حياتك لسعادة وترزقك من حيث لا تحتسب وتيسر أمورك

سيدات سلة الأهلي يفوز على الشمس في الدوري

ترشيحاتنا

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

تغير المناخ أبرزها.. وزير التعليم: دمجنا المفاهيم البيئية الحديثة فى المناهج

استشهد بقفشة.. فييرا :إنبي لديه تاريخ في صناعة اللاعبين الموهوبين |فيديو

رئيس حكومة إسرائيل: لا يوجد أي حل للقضية الفلسطينية

وزيرا التعليم والبيئة يبحثان عدد من القضايا المشتركة والاستعداد لمؤتمر المناخ COP 27

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ